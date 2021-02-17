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السلطات الأمريكية تستأنف معالجة طلبات اللجوء اعتبارا من 19 فبراير

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السلطات الأمريكية تستأنف معالجة طلبات اللجوء اعتبارا من 19 فبراير
Reuters VERONICA CARDENAS
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أعلن البيت الأبيض أن السلطات الأمريكية ستبدأ بمعالجة طلبات اللجوء لبعض الفئات من المهاجرين اعتبارا من 19 فبراير الجاري.

وقال البيت الأبيض في بيان له اليوم الثلاثاء، إنه "اعتبارا من 19 فبراير ستبدأ الولايات المتحدة بمعالجة طلبات الأشخاص الذين يستوفون الشروط اللازمة".

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وأشار البيت الأبيض إلى أن السلطات الأمريكية ستعمل بالتنسيق مع السلطات المكسيكية والمنظمات غير الحكومية.

وفي الوقت ذاته، دعت السلطات الأمريكية المهاجرن المحتملين للامتناع عن أي خطوات مستعجلة أو محاولات الدخول للأراضي الأمريكية فورا.

وتخطط السلطات الأمريكية لاعتماد نظام إلكتروني لتقديم طلبات اللجوء، بما يسمح بتقديم الطلبات من أي مكان في العالم.

المصدر: تاس

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