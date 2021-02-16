البحرية الأمريكية تضبط أسلحة مهربة قبالة الصومال

أعلنت البحرية الأمريكية عن ضبط شحنة من الأسلحة قبالة سواحل الصومال، ورجح مسؤول أمريكي أن اليمن كان وجهتها الأخيرة.

وقالت البحرية إن بين الأسلحة التي ضبطتها المدمرة USS Winston S. Churchill، في المحيط الهندي الأسبوع الماضي، آلاف البنادق من طراز كلاشينكوف ومدافع رشاشة وبنادق قنص ثقيلة وقواذف وقنابل.

وأوضحت أنه على مدار يومين أوقفت المدمرة زورقين وفتشتهما كجزء من دورية الأمن البحري الروتينية في المنطقة، وأنه تم إطلاق سراح من كانوا على متنهما بعد التفتيش.

ولم يحدد الأسطول البحري الخامس المتمركز في البحرين مصدر الأسلحة أو عن وجهتها، لكن مسؤولا دفاعيا أمريكيا قال إن هناك "بعض المؤشرات" على أن الأسلحة كانت متجهة إلى اليمن.

المصدر: "الإندبندنت"