ماكونيل: أسعى لتحسين فرص الحزب الجمهوري في انتخابات 2022

ألمح زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل إلى استعداده للمشاركة في الانتخابات التمهيدية لتحسين فرص الحزب الجمهوري في استعادة السيطرة على المجلس في انتخابات 2022.

وأشار ماكونيل في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، إلى أنه ربما سيواجه حملات مضادة من الجناح المؤيد للرئيس السابق دونالد ترامب في الحزب الجمهوري.

وأضاف أن حزبه عانى في الماضي من المرشحين الذين فازوا في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين لكنهم فشلوا في الانتخابات العامة.

وقال: "أنا شخصيا لا أهتم بأي نوع من الجمهوريين هم، وما نوع المسار الذي يعتبرون أنفسهم فيه. ما يهمني هو إمكانية انتخابهم".

المصدر: "وول ستريت جورنال"