ماكونيل: أسعى لتحسين فرص الحزب الجمهوري في انتخابات 2022
Reuters
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ألمح زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل إلى استعداده للمشاركة في الانتخابات التمهيدية لتحسين فرص الحزب الجمهوري في استعادة السيطرة على المجلس في انتخابات 2022.
وأشار ماكونيل في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، إلى أنه ربما سيواجه حملات مضادة من الجناح المؤيد للرئيس السابق دونالد ترامب في الحزب الجمهوري.
وأضاف أن حزبه عانى في الماضي من المرشحين الذين فازوا في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين لكنهم فشلوا في الانتخابات العامة.
وقال: "أنا شخصيا لا أهتم بأي نوع من الجمهوريين هم، وما نوع المسار الذي يعتبرون أنفسهم فيه. ما يهمني هو إمكانية انتخابهم".
المصدر: "وول ستريت جورنال"