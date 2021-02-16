 
مباشر

الطاقة الذرية: إيران أخطرتنا بوقفها تنفيذ الإجراءات الطوعية بموجب الاتفاق النووي

أخبار العالم

الطاقة الذرية: إيران أخطرتنا بوقفها تنفيذ الإجراءات الطوعية بموجب الاتفاق النووي
Reuters
مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/psf7

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران أخطرتها بتعليق إيران إجراءاتها الطوعية بموجب الاتفاق النووي بما فيها البروتوكول الإضافي، اعتبارا من الـ23 من فبراير.

وقالت الوكالة إن مديرها رافائيل غروسي اقترح السفر لإيران للتوصل إلى حل يسمح للوكالة بمواصلة أنشطة الرقابة الأساسية.

وكان المندوب الدائم لإيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب ابادي، أعلن يوم أمس أنه تم تسليم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رسالة وقف الاجراءات الطوعية لايران بموجب الاتفاق النووي في 23 فبراير .

وقال غريب أبادي إن "هذا الإجراء يأتي تنفيذا للقانون الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي لرفع الحظر وحماية مصالح الشعب الإيراني وبما يتماشى مع حقوق جمهورية إيران الإسلامية بموجب المادتين 26 و36 من الاتفاق النووي لعدم امتثال الأطراف الأخرى بتعهداتها في اتجاه رفع الحظر غير القانوني".

وأضاف: "من الآن فصاعدا، سيستمر التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية على أساس التزامات اتفاقية الضمانات فقط ، حتى رفع الحظر بشكل عملي وملموس لتمهيد الأرضية لإيران للعودة إلى تنفيذ هذه الإجراءات".

المصدر: "رويترز" + "فارس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا