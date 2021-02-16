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استطلاع: ترامب الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري

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استطلاع: ترامب الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري
AFP
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كشفت استطلاع جديد نشر اليوم الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قد يفوز بسهولة بدعم الناخبين الجمهوريين إذا أجريت الانتخابات التمهيدية للحزب هذا العام.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته Politico-Morning Consult، أن 59 في المئة من الجمهوريين الذين شملهم الاستطلاع يريدون أن يواصل ترامب لعب دور بارز في الحزب، وقال 54 في المئة إنهم سيدعمون ترامب في الانتخابات التمهيدية.

وتراجعت شعبية ترامب بين الجمهوريين في أعقاب اقتحام مبنى الكابيتول من قبل أنصاره في السادس من يناير الماضي، لكنها قفزت في أعقاب تبرئته في مجلس الشيوخ.

في الأسبوع الماضي، اجتمع أكثر من 120 من النواب والقادة الجمهوريين البارزين لمناقشة تشكيل حزب ثالث يمين الوسط لمواجهة ترامب.

وتجنب الرئيس السابق الإدانة في مساءلته، ما يعني أنه لن يمنع من خوض انتخابات الرئاسة 2024.

المصدر: "الإندبندنت"

 

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