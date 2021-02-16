فرنسا تبحث عن خشب البلوط لإعادة بناء برج نوتردام

شرع الخبراء الفرنسيون في تمشيط غابات بلادهم بحثا عن أشجار البلوط المعمرة، لإعادة بناء برج نوتردام الذي يبلغ ارتفاعه 96 مترا ودمره حريق أبريل 2019.

وقال دومينيك دي فيلبون نائب مدير المكتب الوطني للغابات (ONF) لصحيفة Le Parisien: "عملية البحث مستمرة في الغابات القديمة وليس بين الأشجار البالغة من العمر 20 عاما، بل تلك الأشجار القديمة جدا، والبحث يحصل أيضا في المزارع التي أمر الملوك السابقون بزرعها واستخدام أشجارها لبناء سفن الأسطول الفرنسي العظيم".

وأضاف: "في نفس الوقت الذي نترك فيه أشجارا أخرى تقف لفترة طويلة، نقوم أيضا بزراعة أشجار جديدة حتى تتمكن الأجيال القادمة من ابتكار أعمال استثنائية".

Reuters

وقد عرض عدد من مالكي الغابات من القطاع الخاص التبرع بأشجارهم لمشروع إعادة الإعمار.

وقال جان بول ميفيل الذي يملك 250 هكتارا من الغابات في بريتاني: "لمن دواعي فخري أن يتم استخدام بعض أشجارنا في نوتردام. نعمل على الحفاظ على غاباتنا فهي تشكل مصدر قوة لبلدنا".

ومنذ عام 2019، تركز العمل على تثبيت الهيكل وإزالة السقالات حول البرج الذي كان يخضع لعملية تجديد وقت اندلاع الحريق، والذي انهار وانصهر على الهيكل الحجري أدناه.

المصدر: "الغارديان"