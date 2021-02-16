ترامب جونيور: والدي سيواصل دعم أجندة "أمريكا أولا"

قال دونالد ترامب جونيور نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن والده سيواصل دعم أجندة "أمريكا أولا" بدعم المرشحين الذين يؤمنون برسالته بدلا من "رجال المؤسسة".

وفي حديث لقناة "فوكس نيوز" قال إن عائلته ستواصل جهودها لإعادة إنشاء الحزب الجمهوري.

وشدد على أن والده "سوف يستمر في دفع أجندة أمريكا أولا والقتال من أجل العامل الأمريكي وسيضغط من أجل المرشحين الذين سيفعلون ذلك، وليس رجال المؤسسة الذين جلسوا هناك لسنوات، ولم يفعلوا شيئا على الإطلاق ويحصلون على الدعم الكامل من قاعدة المؤسسة".

وقال: "سنفعل العكس تماما، سنقاتل وندعم الأشخاص الذين سيكونون صالحين للشعب الأمريكي وسنحرص على انتخاب هؤلاء الأشخاص".

المصدر: "ديلي ميل"