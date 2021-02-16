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بكين تدعو سيئول إلى نزع فتيل التوتر

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بكين تدعو سيئول إلى نزع فتيل التوتر
Reuters
الصين
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أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن عضو مجلس الدولة وزير الخارجية وانغ يي، دعا سيئول إلى تنسيق مكثف بين جميع الأطراف لنزع فتيل التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

وذكرت الوزارة، أن وانغ أبلغ في اتصال هاتفي مع وزير خارجية كوريا الجنوبية الجديد تشونغ يوي يونغ، ترحيب الصين الدائم "بالدور المتميز" لكوريا الجنوبية في قضايا شبه الجزيرة الكورية، وحث على بذل المزيد من الجهد من أجل نزع السلاح النووي وإحلال السلام الدائم هناك.

وأضاف البيان أن تشونغ يوي يونغ أكد لوانغ استعداد سيئول لمواصلة لعب دور بناء في جهود استئناف محادثات السلام، ودعمها القوي لبكين في استضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 وتطلعها لتوطيد التعاون الإقليمي لمكافحة جائحة فيروس كورونا.

وكان تشونغ الذي تولى منصبه قبل أسبوع قد أجرى أول اتصال هاتفي، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في ظل تعثر جهود واشنطن وبيونغ يانغ لدفع كوريا الشمالية إلى التخلي عن أسلحتها النووية.

المصدر: رويترز

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