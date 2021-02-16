وزير بريطاني: اختبارات كورونا السريعة قد تساعد في رفع الإغلاق

قال وزير توزيع لقاح كورونا في بريطانيا نديم الزهاوي، إن اختبارات فيروس كورونا ذات النتيجة السريعة Rapid PCR وحملات التطعيم، قد تؤسس لإعادة فتح البلاد.

وفي حديث لإذاعة BBC Radio 4، قال: "مزيج الاختبارات السريعة بالإضافة إلى برنامج التطعيم الشامل، سيعيد اقتصادنا للوقوف على قدميه وسيتيح فتح الأماكن العامة مرة أخرى، خصوصا الرياضية والترفيهية"، مشيرا إلى أن " البيانات المبكرة حول تأثير اللقاحات على انتقال الفيروس كانت مشجعة".

وذكر أن "هيئة الصحة العامة في بريطانيا تدرس تأثير اللقاح على العلاج في المستشفيات والوفيات وانتقال العدوى، وأظهرت الأبحاث إشارات جيدة.. إلا أنه وفي الوقت الحالي من السابق لأوانه البدء في التكهن بجودة البيانات".

وأضاف: "كان لدى فريق أكسفورد بعض البيانات المبكرة التي كانت مشجعة حقا ولكن يجب مراجعتها من قبل الزملاء. في النهاية، ما نريد القيام به هو التأكد من أن اللقاحات تكسر الرابط بين معدلات العدوى والاستشفاء والأمراض الخطيرة والوفيات".

المصدر: "الغارديان"