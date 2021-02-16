"روس بوتريبنادزور" تعلق على ظهور مرض غير معروف في تنزانيا

قالت الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين "روس بوتريبنادزور" إنها تتابع عن كثب الوضع في تنزانيا، بعد أنباء عن ظهور مرض غير معروف هناك.

وأشارت "روس بوتريبنادزور"، إلى أن وسائل الإعلام تحدثت في 9 فبراير، عن ظهور مرض غير معروف في منطقة تشونيا في جنوب غرب تنزانيا.

وأضافت الهيئة: "في الوقت الحالي، لا توجد معلومات كافية لتحديد سبب المرض. بالإضافة إلى ذلك، لا توجد معطيات كافية، تسمح بالخروج باستنتاجات حول سبب المرض، ومدى قوة عدوى المرض وحجم الوفيات التي يتسبب بها، وكذلك باستنتاجات حول مخاطر تفشي المرض، وسرعة انتشاره".

وذكرت "روس بوتريبنادزور"، أن وزارة الصحة التنزانية تستبعد تفشي عدوى فيروسية جديدة.

في وقت سابق، أفادت وسائل إعلام تنزانية، بتسجيل 15 حالة وفاة، مع نقل 50 شخصا مصابا إلى المستشفيات، بسبب المرض.

ومن بين الأعراض الأساسية للمرض، غثيان وقيء شديد، ممزوج بالدم.

أظهر الفحص السريري أن المرضى، ومعظمهم من الرجال، يعانون من قرحة المعدة وأمراض الكبد. وكشف تشريح جثت الموتى، عن وجود تلف بالمعدة والكبد.

المصدر: نوفوستي