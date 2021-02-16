بلغاريا تضبط شحنة هيروين على متن سفينة قادمة من مدينة عربية

أعلن مكتب المدعي العام في بلغاريا الثلاثاء، أن السلطات صادرت 401 كيلوغرام من الهيروين كانت مخبأة في حاويات على متن سفينة وصلت إلى ميناء فارنا على البحر الأسود قادمة من دبي.

إقرأ المزيد

وقال المدعون في بيان إن مسؤولي الجمارك عثروا على شحنة الهيروين موزعة على حوالي 500 عبوة كانت مخبأة في بكرات من البيتومين المستخدم في عزل الأسطح والأرضيات مصنعة في إيران.

وذكروا أن الشحنة وصلت في السابع من فبراير.

وقال ممثلو الادعاء إنه تم إلقاء القبض على صاحب الشركة المستوردة وعلى مسؤول في الجمارك، ووجهت إليهما تهمة تهريب المخدرات.

وقدرت السلطات قيمة الشحنة بحوالي 36 مليون ليف بلغاري (22 مليون دولار) يمكن أن تزيد للمثلين أو لثلاثة أمثالها عند بيعها.

وتقع بلغاريا على ما يسمى طريق البلقان لتهريب المخدرات والذي يستخدم كممر للتهريب من آسيا والشرق الأوسط للغرب.

المصدر: رويترز