بيسكوف: لا صلة لنا بالهجمات السيبرانية ونحن من يدعو للتعاون في صدها

أكد الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في تعليقه على التقرير الفرنسي بشأن الهجمات السيبرانية والاتهامات الموجهة ضد روسيا بهذا الصدد، أن روسيا لم ولن يكون لها صلة بهذا.

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وقال بيسكوف أمام الصحفيين، اليوم الثلاثاء: "بلا شك لم يكن لروسيا أي مشاركة في أي من مظاهر الجرائم السيبرانية ولا يمكن أن تشارك فيها. وهنا في هذا السياق أريد أن أذكر مرة أخرى أن روسيا هي التي تتحدث باستمرار عن ضرورة التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم السيبرانية".

وأشار بيسكوف إلى أن "الاتهامات الواردة في التقرير ليست موجهة ضد روسيا تحديدا، بل ضد مجموعة من الأشخاص الذين كما يقولون، قد يكونوا على صلة بروسيا".

وأعلنت الوكالة الوطنية الفرنسية لأمن الأنظمة المعلوماتية عثورها على آثار هجمات سيبرانية، قد يقف وراءها "هاكر مرتبطون بروسيا".

وجاء في بيان صدر عن الوكالة، أمس الاثنين، أن الهجمات كانت تستهدف موردي خدمات المعلومات، حيث استغل الهاكر نقاط الضعف في البرامج المقدمة من قبل شركة "Centreon".

المصدر: سبوتنيك