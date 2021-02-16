المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تبرئ ألمانيا من مخالفات ضربة في أفغانستان

أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أنها لم تعثر على أي مخالفات في تحقيقات أجرتها ألمانيا بشأن "ضربة جوية دموية" أمر الجيش الألماني بتنفيذها قرب مدينة قندوز الأفغانية.

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وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن "ألمانيا لم تنتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".

ولفتت وكالة "رويترز" إلى أن هذه الضربة كانت قد أسفرت عن سقوط عشرات القتلى المدنيين.

هذا وأعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، يوم السبت الماضي، أن برلين قد تمدد مهمتها العسكرية في أفغانستان.

وأشار ماس في مقابلة صحفية إلى أن مفاوضات السلام بين حكومة كابل وحركة "طالبان" لن تختتم على ما يبدو قبل نهاية مارس (أي موعد انتهاء التفويض السنوي للقوات الألمانية في أفغانستان).

وتشكل القوات الألمانية ثاني أكبر قوة عسكرية أجنبية في أفغانستان بعد الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن تتخذ دول حلف الناتو في اجتماع وزراء دفاعها المزمع عقده اليوم وغدا الأربعاء، قرارا حول ما وصفه الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، بـ"المعضلة"، حول مواصلة مهمتها في أفغانستان.

المصدر: "رويترز" + "أ ف ب"