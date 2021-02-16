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أنتوني فاوتشي يفوز بجائزة إسرائيلية لـ"الدفاع عن العلم" قدرها مليون دولار

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أنتوني فاوتشي يفوز بجائزة إسرائيلية لـ
Reuters
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فاز الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، بجائزة "دان ديفيد"، التي تبلغ قيمتها مليون دولار، لـ"دفاعه عن العلم" ولقاحات فيروس كورونا.

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وأعلنت مؤسسة "دان ديفيد"، ومقرها إسرائيل، فوز فاوتشي، إلى جانب ستة باحثين آخرين تقاسموا جائزتين إضافيتين بقيمة مليون دولار لمساهماتهم في الصحة والطب.

وأثنت لجنة الجائزة على فاوتشي لمساهمته الاستثنائية في أبحاث فيروس نقص المناعة البشرية وإنقاذ ملايين الأرواح في العالم النامي.

وأكدت المؤسسة على جهود فاوتشي في "الدفاع بشجاعة عن العلم" خلال أزمة فيروس كورونا.

المصدر: "بي بي سي"

 

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