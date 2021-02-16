أنتوني فاوتشي يفوز بجائزة إسرائيلية لـ"الدفاع عن العلم" قدرها مليون دولار

فاز الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، بجائزة "دان ديفيد"، التي تبلغ قيمتها مليون دولار، لـ"دفاعه عن العلم" ولقاحات فيروس كورونا.

إقرأ المزيد

وأعلنت مؤسسة "دان ديفيد"، ومقرها إسرائيل، فوز فاوتشي، إلى جانب ستة باحثين آخرين تقاسموا جائزتين إضافيتين بقيمة مليون دولار لمساهماتهم في الصحة والطب.

Congratulations to Dr. Anthony Fauci, global leader in research and control of infectious diseases and Director of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases @NIAIDNews and Public Health hero, for being awarded the 2021 @DanDavidPrize in Public Health @TelAvivUnipic.twitter.com/iDvWHiNSZ5 — Dan David Prize (@DanDavidPrize) February 15, 2021

وأثنت لجنة الجائزة على فاوتشي لمساهمته الاستثنائية في أبحاث فيروس نقص المناعة البشرية وإنقاذ ملايين الأرواح في العالم النامي.

وأكدت المؤسسة على جهود فاوتشي في "الدفاع بشجاعة عن العلم" خلال أزمة فيروس كورونا.

المصدر: "بي بي سي"