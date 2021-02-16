إيران تفند "مزاعم" "نيويورك تايمز" حول تخطيطها لشن هجوم على سفارة الإمارات لدى إثيوبيا

فندت السفارة الإيرانية لدى إثيوبيا "مزاعم" صحيفة "نيويورك تايمز" حول تخطيط طهران لشن هجوم على سفارة الإمارات لدى هذا البلد.

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ودحض القسم الصحفي في السفارة الإيرانية لدى أديس أبابا "أكاذيب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية"، وقال: "إن هذه الاتهامات التي لا أساس لها، تتم فبركتها من قبل وسائل الإعلام المعادية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، والعميلة للكيان الصهيوني".

وتابع: "لا إثيوبيا ولا الإمارات تحدثتا عن ضلوع إيران في هذه القضية".

وجاء ذلك بعد أن قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن "السويد ألقت القبض على أحمد إسماعيل، زعيم الخلية التي كانت تخطط لاستهداف سفارة الإمارات في أديس أبابا، وإن إيران تقف خلف أنشطة الخلية وتمولها".

وكانت وكالة الأنباء الرسمية والتلفزيون الرسمي في إثيوبيا نقلت عن جهاز المخابرات، أنه "تم إلقاء القبض على 15 عضوا بجماعة كانت تخطط للهجوم على سفارتي الإمارات لدى أديس أبابا والخرطوم".

كما أشار جهاز المخابرات إلى أنه "كان يراقب الوضع، وأنه وجد أسلحة ومتفجرات كان الإرهابيون يستعدون لاستخدامها في تفجير سفارة الإمارات".

المصدر: "نيويورك تايمز" + "أنباء فارس".