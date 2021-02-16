محكمة هولندية تطلب من الحكومة إلغاء حظر التجول المفروض للحد من كورونا

أمرت محكمة هولندية، الحكومة اليوم الثلاثاء، بالإلغاء الفوري لحظر التجول الليلي المفروض للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا، بحكم أنه يفتقر إلى أي أساس قانوني سليم.

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وأثار حظر التجول، وهو الأول من نوعه في هولندا منذ الحرب العالمية الثانية، أعمال شغب وتخريب في عدة مدن هولندية استمرت عدة أيام من قبل المتظاهرين المناهضين للإغلاق عندما بدأ تطبيقه في 23 يناير.

ومن المقرر حاليا رفع حظر التجول في 3 مارس.

المصدر: رويترز