عبر رسالة مكتوبة بخط اليد.. عائلة نائب جمهوري تتبرأ منه بسبب ترامب

تلقى عضو الكونغرس الأمريكي الجمهوري آدم كينزينغر "رسالة صادمة" من أفراد عائلته، تتبرأ منه بسبب تصويته لصالح إدانة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وفق ما أوردت "سي إن إن".

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وقالت العائلة في رسالة بخط اليد، كتبها 11 فردا من عائلة النائب، إن كينزينغر "يعارض مبادئه المسيحية وإنه انضم إلى جيش الشياطين وهو يمثل خيبة أمل"،

وأضافت أن "الرئيس ترامب ليس مثاليا، لكنه مسيحي.. والأمر الأكثر إحراجا لنا الآن (مع وضع ثلاثة خطوط تحتها) هو أننا على قرابة بك".

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من جهتها، وصفت الشبكة الأمريكية، الرسالة بأنها "مؤثرة"، معتبرة أن الأمر محزن لأنه يقسم العائلات.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد برأ مساء السبت الماضي، الرئيس السابق من تهمة التحريض على التمرد، بعد تأييد كثير من الجمهوريين.

وقد صوت 57 عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ بإدانة ترامب، فيما صوت 43 ببراءته. وقد صوت 7 من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري لصالح إدانة ترامب. وتتطلب إدانة الرئيس الأمريكي أغلبية الثلثين أي 67 نائبا.

المصدر : سي أن أن