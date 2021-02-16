 ستولتنبرغ: الناتو مستعد لاحتمال المواجهة مع روسيا

قال أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ، إن الحلف مستعد لاحتمال المواجهة مع روسيا، وكذلك للتعاون معها، وكل الأمور سترتبط بموقف موسكو.

وأضاف ستولتنبرغ، في مقابلة نشرتها صحيفة "إل موندو" الإسبانية اليوم: "أنا أؤمن بضرورة إرسال إشارة واضحة إلى روسيا: إذا كانت تريد المواجهة والصدام، فنحن على استعداد. وإذا كانت تريد التعاون، فسنكون سعداء".

وتابع ستولتنبرغ، القول إن الناتو مستعد "لحماية أعضائه". ويعتقد أمين عام الناتو، أن "الحوار مع روسيا يجب أن يقوم على القوة والحزم. ولكن يجب علينا أيضا الحوار مع روسيا. لا يوجد أي تناقض بين الاحتواء والحوار".

وأوضح الأمين العام للناتو: "حتى لو كنا لا نعتقد أن العلاقات مع موسكو، يمكن أن تكون أفضل، يجب أن نستمر في الحوار، لأنه يجب الحفاظ على الصلات والعلاقات المهمة. يجب التفكير في مراقبة والحد من التسلح، لتجنب سباق التسلح".

وقال: "الروس جيراننا، وهناك مصالح، وعلينا تجنب الحوادث، لا سيما على الحدود. وأنا كسياسي نرويجي، لدي الكثير من الخبرة في العمل مع روسيا، وأنا أعلم أن ذلك ممكنا".

المصدر: تاس