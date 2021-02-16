"فايننشال تايمز": الصين تبحث في الحد من صادرات المعادن النادرة في استهداف لصناعة الدفاع الأمريكية

أفادت صحيفة "فايننشال تايمز"، اليوم الثلاثاء، بأن الصين تبحث في الحد من صادرات المعادن النادرة، ما يعد استهدافا للصناعات الدفاعية الأمريكية.

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وذكرت الصحيفة أن الصين تبحث في الحد من صادرات المعادن الأرضية النادرة التي تعتبر بالغة الأهمية لمقاولي الدفاع الأمريكيين مثل شركة لوكهيد مارتن لتصنيع أسلحة متطورة وطائرات مقاتلة من طراز إف -35.

وقال تقرير "فاينانشال تايمز" نقلا عن مستشار الحكومة الصينية: "تريد الحكومة معرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة قد تواجه مشكلة في صنع طائرات مقاتلة من طراز F-35 إذا فرضت الصين حظرا على التصدير".

المصدر: رويترز