الهند.. مخاوف من غرق العشرات نتيجة انزلاق حافلة وسقوطها في قناة مائية

ذكرت وكالة "شينخوا" نقلا عن مسؤولين أن هناك مخاوف من غرق العديد من الأشخاص، إثر انزلاق حافلة تقل ما لا يقل عن 50 شخصا على الطريق، وسقوطها في قناة بولاية ماديا براديش في وسط الهند.

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وأشار المسؤولون إلى أن الحافلة غرقت تماما في المياه عقب سقوطها في القناة، حيث أسرعت السلطات في إرسال فرق إنقاذ إلى الموقع، لإجراء عمليات بحث عن المفقودين.

كما قال مسؤولون في الشرطة المحلية: "لقد تم إخبارنا هذا الصباح بأن حافلة تقل 50 شخصا سقطت في قناة هنا".

وأضافوا: "لقد سبح خمسة أشخاص بأمان إلى ضفاف القناة حتى الآن، لكن باقي الركاب ما زالوا في عداد المفقودين"، مؤكدا أن "أعمال الإنقاذ تجري في موقع الحادث".

المصدر: "شينخوا"