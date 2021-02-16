الحكم بإعدام 5 في بنغلاديش لإدانتهم بقتل مدون أمريكي

أصدرت محكمة في بنغلاديش الثلاثاء حكما بإعدام 5 من أعضاء جماعة إسلامية متشددة بعد إدانتهم بقتل مدون أمريكي منتقد للتطرف الديني قبل 6 سنوات.

إقرأ المزيد

وقتل المهاجمون المسلحون بأسلحة بيضاء كبيرة، أفيجيت روي، وهو مواطن أمريكي من أصل بنغالي، في فبراير 2015 أثناء رجوعه إلى منزله برفقة زوجته بعد زيارة معرض للكتب.

وأصيبت زوجته رفيدة أحمد، وهي مدونة أيضا، بجروح في الوجه وفقدت إصبعا.

وقال المدعي العام غلام سروار خان بعد الحكم ووسط إجراءات أمنية مشددة في المحكمة الخاصة بمكافحة الإرهاب في العاصمة داكا "ثبتت الاتهامات المنسوبة إليهم دون أدنى قدر من الشك. وأصدرت المحكمة عليهم أقصى عقوبة".

وأضاف أن المحكمة أصدرت أيضا حكما بسجن رجل مدى الحياة في نفس القضية.

وقال إن الستة الذين صدرت عليهم أحكام اليوم الثلاثاء ينتمون لجماعة "فريق أنصار الله بنجلا" المتشددة التي تسلك نهج تنظيم "القاعدة" وتقول الشرطة إنها وراء اغتيال أكثر من 12 ناشطا علمانيا ومدونا.

وقال خان إن الحكم بالإعدام صدر غيابيا على سيد ضياء الحق، الذي كان ضابطا برتبة ميجر عندما فصله الجيش، وتعتقد السلطات أنه زعيم الجماعة الذي خطط للقتل، وعلى عضو آخر بالجماعة.

وشهدت بنغلاديش ذات الأغلبية المسلمة سلسلة هجمات دامية أعلن تنظيم "داعش" أو جماعات مرتبطة بتنظيم "القاعدة" مسؤوليتها عنها واستهدفت مدونين وناشطين علمانيين وأقليات دينية في الفترة بين 2013 و2016.

المصدر: رويترز