اليابان تفقد كميات من لقاحات "فايزر"

قال كاتسونوبو كاتو أمين عام مجلس الوزراء الياباني، إن السلطات الصحية في بلاده ستفقد كمية من اللقاحات المضادة لكوفيد، التي تنتجها شركة "فايزر" الأمريكية.

وذكر كاتو، في مؤتمر صحفي عقده في طوكيو، أن سبب ذلك يعود إلى عدم توفر العدد الكافي، من زرَّاقات خاصة بالحقن.

وأضاف كاتو: "عملية شراء الكمية الكافية من هذه المحاقن الخاصة، ليست بالأمر السهل، لعدم توفر الكميات الكافية منها في جميع أنحاء العالم. نحن نتفاوض حاليا مع العديد من الشركات المنتجة لها".

تحتوي كل أمبولة من لقاح "فايزر"، على 6 جرعات من اللقاح ويمكن سحبها بالكامل من هناك بواسطة محاقن خاصة، أما استخدام المحاقن العادية، فيسمح بسحب 5 جرعات فقط، مما يؤدي إلى فقدان الجرعة السادسة.

ونتيجة لذلك، ستكفي الكمية المتوفرة من لقاحات "فايزر"، لتطعيم حوالي 60 مليون شخص فقط، بدلا من 72 مليونا وفقا للخطة الأصلية.

المصدر: تاس