"تايمز أوف إسرائيل": أحد المشتبه بهم بتصنيع وتجارة الأسلحة مع دولة آسيوية كان متورطا في قضية مماثلة

ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن أحد المشتبه بهم بتصنع وتطوير وتجارة أسلحة متطورة مع دولة أجنبية آسيوية، كان متورطا في قضية مماثلة منذ أكثر من عقد من الزمن.

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وأشارت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة، إلى أن محكمة الصلح الإسرائيلية في ريشون لتسيون سمحت بنشر الحقائق المجردة للتحقيق بهذه الحادثة، بعد أن كانت قد أصدرت أمرا بمنع نشر تفاصيل عن هذا التحقيق، حيث أن حجم القضية وأهميتها سيجعل إبقاء أمر منع النشر "مستحيلا".

وكان جهاز الشاباك الإسرائيلي قد أعلن يوم الخميس الماضي، عن تورط أكثر من 20 إسرائيلي في تطوير وتصنيع وتجارة أسلحة متطورة مع دولة أجنبية، وفق ما أورد موقع "والاه" العبري.

ولفت الموقع إلى أنه في الأشهر الأخيرة، وكجزء من تحقيق مشترك أجراه جهاز الشاباك، والشرطة العسكرية، والأجهزة الأمنية الأخرى، فإن أكثر من 20 إسرائيليا تم استجوابهم، ومنهم من يعملون في أجهزة الأمن، وفي الصناعة الدفاعية، للاشتباه في ارتكابهم مخالفات ضد "أمن الدولة".

وقال جهاز الأمن العام إن "هذا التحقيق كشف عن قدر كبير من المعلومات حول أساليب عمل تلك الأطراف الأجنبية تجاه الإسرائيليين، بما في ذلك استخدام تقنيات الإخفاء والسرية في تنفيذ المعاملات وتحويل العائدات إليهم".

وأضاف أن "هذه القضية توضح الضرر المحتمل الذي يلحق بالأمن القومي، المتأصل في المعاملات التي يقوم بها مواطنون إسرائيليون، تجاه أطراف أجنبية بما في ذلك الخوف من انتشار هذه التكنولوجيا إلى دول معادية لإسرائيل".

المصدر: "والاه" + "تايمز أوف إسرائيل"