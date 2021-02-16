وفاة جنين بعد إصابته بكورونا لأول مرة في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الثلاثاء، أن جنينا توفي جراء إصابته بفيروس كورونا بعد انتقال الفيروس إليه من والدته، في أول حالة من هذا النوع تسجل في إسرائيل.

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وأوضحت وزارة الصحة، أنه لأول مرة في إسرائيل تسجل حالة إصابة جنينية بفيروس كورونا، حيث أفاد مستشفى "أسوتا" في أسدود بأن جنينا لم ينج ومات إثر إصابته بالفيروس.

ووفقا للمستشفى، فقد وصلت نهاية الأسبوع المنصرم شابة في العشرينات من عمرها إلى المستشفى، حامل في الأسبوع الخامس والعشرين، تعاني من أعراض كورونا، حيث خضعت لعملية ولادة.

وبعد التثبت من إصابتها بالفيروس، وبعد عملية الولادة التي أخضعت لها تم فحص الجنين الميت، وتبين أنه توفي جراء إصابته بالوباء.

ويأتي ذلك، فيما حذرت وزارة الصحة الإسرائيلية من مغبة تفشي كورونا في صفوف الأطفال، وأصدرت تعليمات لمديري المستشفيات بالبلاد بتجهيز أقسام الأطفال، استعداد لاحتمال انتشار موجة كورونا بصفوف الأطفال.

المصدر: عرب 48+ إسرائيل 24