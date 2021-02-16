سيئول: يمكن مناقشة تقديم لقاحات كورونا لكوريا الشمالية بعد تأمين سلامة الشعب الكوري الجنوبي

قالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إنها لن تناقش تقديم لقاحات فيروس كورونا المستجد لكوريا الشمالية، إلا بعد الحصول على الدعم العام.

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وردا على سؤال عما إذا كانت الوزارة ناقشت مؤخرا مع الوزارات الأخرى قضية تقديم لقاحات كورونا لكوريا الشمالية أم لا، قال مسؤول بالوزارة إنها لم تقم بمراجعة محددة بشأن القضية في هذه المرحلة.

وقال المسؤول إن موقف الوزارة الأساسي يتمثل في أن التعاون بين الكوريتين ضروري في القضايا المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا لأنها تؤثر على كل من شعبي الكوريتين.

وأضاف أن الوزارة قد تناقش تقديم لقاحات كورونا لكوريا الشمالية بعد تأمين السلامة العامة من خلال تأمين كمية كافية من اللقاحات وإطلاق حملة التطعيم.

ومنذ شهر نوفمبر من العام الماضي، كان وزير الوحدة لي إن يونغ، يشير إلى احتمال تقديم لقاحات كورونا لكوريا الشمالية، لكنه واجه انتقادات بأن تصريحاته غير مناسبة نظرا لأن الحكومة لم تؤمن حتى لقاحات كورونا للشعب الكوري الجنوبي آنذاك.

وردا على الانتقادات، قال الوزير في يوم 3 فبراير إن التعاون بين الكوريتين في لقاحات كورونا سيجري بعد أن يوافق عليه الشعب.

المصدر: يونهاب