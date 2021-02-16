بيرو.. تطعيم حوالي 500 مسؤول سرا ضد فيروس كورونا

قال رئيس بيرو فرانسيسكو ساجاستي، إنه تم تطعيم حوالي 500 شخص، بمن في ذلك كبار المسؤولين، سرا ضد فيروس كورونا، قبل موافقة السلطات الطبية المحلية على اللقاح.

وأضاف ساجاستي، أنه شعر مع رئيس الوزراء، بالغضب وخيبة الأمل عندما علما أن 487 شخصا، بمن في ذلك الكثير من الموظفين المدنيين، استغلوا مناصبهم الرسمية لتلقي لقاحات Sinopharm ضد كورونا، المخصصة للتجارب السريرية.

وشدد رئيس بيرو، على ضرورة تحميل المسؤولية، ويجب أن تتم محاسبتهم أمام القضاء أو أمام المؤسسات الأخرى.

في وقت سابق، أعلن رئيس بيرو أنه قبل استقالة وزيرة الصحة بيلار مازيتي بعد فضيحة تطعيم الرئيس السابق مارتن فيزكارا بلقاح كورونا، قبل توفره على نطاق واسع في البلاد.

المصدر: تاس