وسائل إعلام: سفن صينية تدخل مجددا منطقة قرب جزر متنازع عليها مع اليابان

أفادت قناة "NHK" اليابانية بأن سفن الحراسة التابعة للشرطة البحرية الصينية دخلت لليوم الثاني على التوالي منطقة قرب جزر سينكاكو المتنازع عليها والتي تعتبرها طوكيو أراضي يابانية.

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وأضافت القناة أن سفينتي الدورية الصينية لا تزالان متواجدين في هذه المنطقة منذ أمس الاثنين، فيما دخلت سفينتان أخريان المنطقة صباح اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن إحدى هاتين السفينتين مزودة بالسلاح.

وأكدت أيضا أن سفن الصيد اليابانية كانت تقوم بالصيد في نفس المنطقة في الصباح وأن السفن الصينية حاولت الاقتراب منها. وأرسل خفر السواحل الياباني قواربه إلى جزر سينكاكو حيث يدعو أفراد طواقمها السفن الصينية عبر مكبرات الصوت لمغادرة المنطقة.

وقال الأمين العام للحكومة اليابانية، كاتسونوبو كاتو، في مؤتمر صحفي في طوكيو: "نعتبر الأعمال المماثلة للسفن الصينية على مدى عدة أيام غير مقبولة. وإضافة إلى ذلك نعتبرها مخالفة للقواعد الدولية (للملاحة). وعبرنا عن اعتراضنا للجانب الصيني بهذا الصدد وطالبنا بإلحاح بوقف القيام بالأعمال المماثلة".

واشتدت حدة التوتر في الخلاف الإقليمي حول جزر سينكاكو غير المأهولة في بحر الصين الشرقي بعد أن أعلنت طوكيو في سبتمبر عام 2012 عن شراء هذه الجزر من أصحابها اليابانيين. وشهدت الصين آنذاك تظاهرات واسعة معادية لليابان أسفرت عن أعمال شغب. ومنذ ذلك الوقت تبحر السفن الصينية باستمرار بالقرب من الجزر المتنازع عليها وتدخل بانتظام منطقتها الساحلية.

المصدر: نوفوستي