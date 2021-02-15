الاستخبارات التركية تعيد اثنين من أنصار غولن من أوزبكستان

ذكرت وكالة "الأناضول" أن الاستخبارات التركية أعادت إلى أنقرة اثنين من أنصار الداعية فتح الله غولن بتهمة "تدبير الانقلاب الفاشل صيف 2016" بعد توقيفهما في أوزبكستان.

وأضاف المصدر أنه "قبض" على أوربوز سفيلاي وتامر أفجي في أوزبكستان ونقلا إلى تركيا في عملية نفذتها أجهزة الإستخبارات التركية.

وإضافة إلى علاقاته مع شبكات غولن، تتهم أنقرة سفيلاي بالمشاركة في "توفير الأسلحة" لعناصر الميلشيات التابعة للمتمردين الأكراد في حزب العمال الكردستاني في سوريا والعراق، وفقا للمصدر نفسه.

وينفي غولن المقيم في الولايات المتحدة ضلوعه في الانقلاب الفاشل في 15 يوليو 2016 ضد الرئيس رجب طيب أردوغان.

ونفذت الاستخبارات التركية في السنوات الماضية عدة عمليات من هذا النوع لإعادة مناصري غولن المفترضين المشتبه بتورطهم في الانقلاب الفاشل إلى تركيا.

المصدر: الأناضول