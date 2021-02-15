الدفاع التركية: السفير الأمريكي عزّى بالأتراك ضحايا "العمال الكردستاني"

أكدت وزارة الدفاع التركية أن سفير الولايات المتحدة لدى أنقرة ديفيد ساترفيلد أجرى محادثات في مقر الوزارة، وقدم التعازي في 13 مواطنا تركيا قتلوا على أيدي مسلحي "العمال الكردستاني".

وأشارت الوزارة في بيان لها الاثنين إلى أن "ساترفيلد أكد مسؤولية حزب العمال الكردستاني عن مقتل المواطنين الأتراك".

واستدعت الخارجية التركية في وقت سابق، السفير الأمريكي لدى أنقرة وسلمته مذكرة احتجاج على بيان أمريكي بشأن قتل 13 تركيا على أيدي مسلحين أكراد شمالي العراق.

من جهته، اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الولايات المتحدة بدعم المسلحين الأكراد، واصفا البيان الأمريكي بـ"المزحة".

وأضاف: "بيان الولايات المتحدة يظهر أنها تدعم حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية السورية، التي تعتبرها أنقرة فرعا للحزب المحظور".

بدورها، قالت واشنطن إنها "تندد بمقتل الأتراك إذا ثبتت صحة التقارير عن مسؤولية حزب العمال الكردستاني".

المصدر: RT