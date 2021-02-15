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الصحة العالمية تعلق على فكرة اعتماد "شهادات المناعة" للمسافرين

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الصحة العالمية تعلق على فكرة اعتماد
AFP Fabrice COFFRINI / POOL
مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل رايان
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اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن "شهادات المناعة" لا تعتبر ضرورية في الوقت الحالي للرحلات بين الدول، مشيرة إلى عدم وجود بيانات كافية لاتخاذ مثل هذه الإجراءات في الوقت الحالي.

وقال مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة مايكل رايان: "حتى الآن لا تعتبر شهادات المناعة مطلوبة للرحلات الدولية، أولا لأن اللقاحات ليست متاحة للجميع حتى الآن، وهذا قد يقيد الفرص للسفر بدلا من توفيرها".

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وتابع: "وثانيا لأنه لا توجد لدينا حتى الآن بيانات كافية لمعرفة ما إذا سيساعد التطعيم في وقف انتقال العدوى".

جدير بالذكر أن الخبراء في مختلف الدول يناقشون في الفترة الأخيرة فكرة اعتماد "شهادات المناعة" للأشخاص الذين قد تلقوا لقاح كورونا أو تعافوا منه.

ويفترض أنه سيكون متاحا صياغة قواعد للسفر بناء على تلك الشهادات، ولكن حتى الآن لم يتخذ أي قرار بهذا الصدد، وهناك من يؤدون ومن يعارضون هذه الفكرة.

المصدر: نوفوستي

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