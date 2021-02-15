جونسون: اختبارات كورونا السريعة قد تساعد بإعادة فتح النوادي الليلية والمسارح

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن اختبارات فيروس كورونا ذات النتيجة السريعة (Rapid PCR) يمكن استخدامها للسماح بإعادة فتح النوادي الليلية والمسارح.

وفي مؤتمر صحفي في مقر رئاسة الوزراء، استبعد جونسون مرة أخرى استخدام "جوازات سفر اللقاح" كدليل على حصانة الأشخاص الذين يرغبون في الذهاب إلى الحانات أو أماكن الترفيه.

لكنه أشار إلى أنه بمجرد اكتمال عملية التطعيم، قد يكون هناك دور لفحوص Rapid PCR التي تقدم نتائج في غضون دقائق، للسماح بالوصول إلى الوجهات التي يصعب فيها الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي.

وقال جونسون إن "الأشهر المقبلة قد تشهد استخدام هذه الاختبارات بشكل متزايد في النوادي الليلية أو المسارح أو تلك الأجزاء من الاقتصاد التي لم نتمكن من فتحها العام الماضي... أعتقد أن هذا سيكون الطريق الذي سنسلكه".

وأعلنت بريطانيا عن تلقي 15300151 مواطنا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، فيما تبدأ الحكومة توسيع برنامجها للتطعيم ليشمل شرائح جديدة من المواطنين.

المصدر: "الإندبندنت"