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اليونان تشهد أعنف موجة ثلجية منذ 12 عاما

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اليونان تشهد أعنف موجة ثلجية منذ 12 عاما
Reuters
اليونان تشهد أعنف تساقط للثلوج عليها منذ 12 عاما
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أدت أعنف موجة من الثلوج تشهدها اليونان منذ 12 عاما إلى انقطاع الكهرباء وتعطيل حركة النقل، وأجبرت الناس على البقاء في منازلهم اليوم الاثنين.

واجتاحت موجة باردة البلاد منذ يوم السبت، لتصل فيها درجات الحرارة إلى 20 درجة تحت الصفر في شمال اليونان، محدثة موجة نادرة من تساقط الثلوج في أثينا بعد فترة من الطقس الذي كان دافئا بشكل غير معقول.

وقال رئيس هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن تساقط الثلوج هذا هو "الأشد من حيث كثافته وحجمه منذ 12 عاما".

وذكرت فرقة الإطفاء أن 6 على الأقل جرى إنقاذهم من الثلوج منذ يوم الأحد.

وأغلقت السلطات لفترة وجيزة أجزاء من الطرق السريعة، وحثت العامة على تجنب السفر غير الضروري.

المصدر: رويترز

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