بلينكين يحث أوغلو على التخلي عن صواريخ "إس-400" الروسية

حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو على تخلي أنقرة عن صواريخ "إس-400" الروسية المضادة للأهداف الجوية.

وشدد بلينكين على أهمية العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وتركيا، والمصلحة المشتركة في مكافحة الإرهاب، وأهمية المؤسسات الديمقراطية، والحكم الشامل، واحترام حقوق الإنسان.

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وتعهد الجانبان بتعزيز التعاون ودعم الحل السياسي للصراع في سوريا.

وأعرب الوزير الأمريكي عن دعمه للمحادثات الاستكشافية الجارية بين تركيا واليونان.

كما أعرب بلينكين عن تعازيه لمقتل الرهائن الأتراك في شمال العراق وأكد أن حزب العمال الكردستاني يتحمل مسؤولية الإرهاب.

من جهته أبلغ أوغلو بلينكن في أول اتصال هاتفي بينهما منذ بدء إدارة الرئيس جو بايدن عملها، بعدم ارتياح بلاده تجاه البيانات الأمريكية الأخيرة.

وجاء اتصال بلينكين إثر استدعاء وزارة الخارجية التركية السفير الأمريكي لدى أنقرة لتبلغه "بأشد العبارات" احتجاج تركيا على بيان أصدرته واشنطن بشأن مقتل 13 تركيا "خطفهم مسلحون أكراد شمال العراق".

المصدر: RT + وكالات