جنوب إفريقيا.. لجنة مساءلة زوما قد تطالب بحبسه لتخلّفه عن استجوابه

من المنتظر أن تطالب لجنة التحقيق الخاصة في قضايا فساد خلال رئاسة جاكوب زوما حبس الأخير، بعد أن رفض المثول أمامها اليوم للإدلاء بإفاداته.

وقال رايموند زوندو نائب رئيس القضاة والذي يرأس عملية التحقيقات، إنه لا يوجد "سبب وجيه أو مقبول" لعدم مثول زوما أمام لجنة التحقيقات التي تبحث في ادعاءات فساد على مستوى عال ارتكب خلال فترة حكم زوما ما بين عامي 2009 و2018.

وقال زوندو إن الأمر يرجع إلى المحكمة الدستورية، أعلى محكمة في البلاد والتي أصدرت الأمر الذي تجاهله زوما بالمثول أمام اللجنة، للبت في تغريم زوما أو سجنه.

وينفي زوما ارتكاب أي مخالفات لكنه لم يتعاون مع لجنة التحقيق، وأقاله المؤتمر الوطني الإفريقي قبل عام واحد من انتهاء فترة حكمه الثانية، في تحرك نظمه حلفاء خلفه سيريل رامافوسا.

المصدر: "رويترز"