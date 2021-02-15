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واشنطن: حريصون على العمل مع المديرة الجديدة للتجارة العالمية

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واشنطن: حريصون على العمل مع المديرة الجديدة للتجارة العالمية
Reuters
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قال مندوب الولايات المتحدة لدى منظمة التجارة العالمية إن بلاده حريصة على العمل مع النيجيرية نغوزي أوكونجو إيويلا التي تم تعيينها اليوم مديرة عامة للمنظمة.

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وقال ديفيد بيسبي: "الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل عن كثب مع المدير العام أوكونجو إيويلا وهي يمكنها أن تعول على الولايات المتحدة لأن تكون شريكا بناء".

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد عرقلت تعيين أوكونجو إيويلا في أكتوبر بأن أيدت منافستها وزيرة التجارة الكورية الجنوبية.

وعينت منظمة التجارة العالمية الوزيرة النيجيرية السابقة نغوزي أوكونجو إيويلا في منصب مدير عام المنظمة عقب اجتماع مغلق اليوم الاثنين لتصبح أول امرأة وأول إفريقية في هذا المنصب.

المصدر: رويترز

 

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