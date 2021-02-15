"نيويورك تايمز": إيران وراء الخلية التي خططت لاستهداف سفارة الإمارات في أديس أبابا

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن السويد ألقت القبض على أحمد إسماعيل زعيم الخلية التي كانت تخطط لاستهداف سفارة الإمارات في أديس أبابا، وأن إيران تقف خلف أنشطة الخلية وتمولها.

وذكرت الصحيفة أن عيون طهران مسلطة على أهداف في إفريقيا، حيث تتطلع لتعزيز وجودها هناك، بطرق غير مباشرة، حيث يسهم ذلك في دعم تنفيذ مخططاتها.

وأضافت أن العملية الإيرانية الأخيرة المتعلقة بتحريك خلية نائمة تابعة لها هناك، كشفت أيضا أنها كانت تجمع معلومات استخباراتية عن سفارتي الولايات المتحدة وإسرائيل.

المصدر: "نيويورك تايمز"