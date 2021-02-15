الولايات المتحدة.. إصابة طفل بإطلاق نار أمام منزله

قالت الشرطة الأمريكية إن طفلا يبلغ من العمر 10 سنوات أصيب بعدة طلقات نارية، عندما كان يلعب أمام منزله في باسادينا بولاية كاليفورنيا.

وذكرت الشرطة أن إطلاق النار وقع عند الساعة الثالثة بعد الظهر في التوقيت المحلي، وأن الطفل الذي أصيب بجروح خطيرة لم يكن هو الهدف المقصود بإطلاق النار، وأنه ولم يتضح بعد من كان الهدف المقصود من إطلاق النار.

وقال أحد شهود العيان إنه سمع ما يصل إلى 20 طلقة، ووصف المشتبه بهم بأنهم ثلاثة رجال كانوا على متن سيارة فاتحة اللون.

المصدر: abc news