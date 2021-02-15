ستولتنبيرغ يرجح موافقة وزراء دفاع الناتو على تعزيز مهمة الحلف في العراق

رجح الأمين العام للناتو ينس ستولتنبيرغ أن يوافق وزراء دفاع الدول الأعضاء في الحلف هذا الأسبوع، على تعزيز مهمة الناتو في العراق.

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وقال ستولتنبيرغ: "أتوقع أن يتفق الوزراء على إطلاق بعثة موسعة (في العراق) مع زيادة عدد الموظفين القائمين على التدريب والاستشارة في المزيد من المؤسسات الأمنية عبر البلاد".

وأشار ستولتنبيرغ إلى أن توسيع البعثة سيتم بصورة تدريجية.

وكان الناتو أطلق في العام 2018 بعثة تدريبية في العراق بهدف رفع قدرة القوات الأمنية المحلية على مواجهة تنظيم "داعش".

وفي ديسمبر الماضي، دعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى توسيع العمل التدريبي للناتو في بلاده

المصدر: إنترفاكس