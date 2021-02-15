السفير الهندي لدى موسكو يرجح أن تقر بلاده استخدام لقاح "سبوتنيك V" خلال أسابيع

توقع سفير الهند لدى موسكو، فينكاتيش فارما، أن توافق الهيئة الهندية لتنظيم الأدوية على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، في غضون أسابيع.

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وفي تصريحات لوكالة "نوفوستي" الإخبارية، اليوم الاثنين، ذكر الدبلوماسي أن اللقاح المذكور يخضع حاليا للاختبار في الهند، مرجحا أن تعطي الهيئة الهندية الناظمة للأدوية موافقتها على استخدامه "خلال الأسابيع القليلة المقبلة".

وتابع السفير أن اللقاح الروسي سيتم تصنيعه بعد ذلك داخل أراضي بلاده "من أجل الهند ومن أجل روسيا ومن أجل أسواق الدول الثالثة"، مضيفا: "سيكون ذلك أكبر مساهمة لبلدينا في مكافحة الجائحة".

وكشف فارما أيضا أن موضوع التصنيع الروسي الهندي المشترك للقاح "سبوتنيك V" سيناقشه نائب وزير الخارجية الهندي أثناء محادثاته في موسكو في 17 و18 فبراير، مضيفا: "الهند وروسيا دولتان مهمتان جدا فيما يتعلق بتصنيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا". وأشار السفير الهندي إلى أن بلاده تحتل مكانة مرموقة في العالم من حيث قدراتها الإنتاجية.

وحتى الآن، وافقت سلطات الهند (وهي الدولة الثانية في العالم من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة) على استخدام لقاحين فقط مضادين لمرض "كوفيد-19"، هما النسخة المحلية من "لقاح أوكسفورد" (Covieshield) وCovaxin. مع ذلك فقد أفاد سابقا راجيش بهوشان، النائب الأول لوزير الصحة الهندي، بأن السلطات قد تنظر قريبا في إمكانية إعطاء الإذن لاستخدام أربعة لقاحات إضافية، بما فيها "سبوتنيك V" الروسي.

المصدر: نوفوستي