قال مدير معهد التنمية الاقتصادية الأوكراني ألكسندر غونتشاروف، إن صندوق النقد الدولي يرغب في "سلخ الطبقة الأخيرة من جلد سكان أوكرانيا".

وأضاف الخبير، في حديث لموقع Glavred: "انحدرنا حتى الدرك الأسفل، وأخذ صندوق النقد الدولي يجبر الحكومة على زيادة أسعار الكهرباء والماء والتدفئة والغاز والخدمات، المقدمة للسكان الذين ينخرهم الفقر، على خلفية تبذير وفساد قيادة شركة نفطوغاز".

وأشار الخبير، إلى أن صندوق النقد الدولي خطط لتقديم المساعدة لتنمية أوكرانيا بـ 5 مليارات دولار على مدى عام ونصف العام.

في 2020، قام الصندوق بتحويل 2.1 مليار دولار، والمبلغ الباقي سيتم تحويله 2021. لكن في 13 فبراير، قال جوست لينغمان الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في أوكرانيا، إنه يجب على كييف أن تظهر المزيد من التقدم في تنفيذ الإصلاحات.

المصدر: نوفوستي