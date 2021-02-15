ألمانيا تتهم 5 من طاجيكستان بـ"تشكيل خلية لداعش لتنفيذ‭ ‬هجمات"

قال مكتب المدعي الاتحادي الألماني إن "اتهامات وجهت لـ5 من مواطني طاجيكستان بالانتماء لتنظيم داعش والإعداد لأعمال عنف إرهابية خلال جمع تبرعات وتجنيد أشخاص لتنفيذ هجمات".

إقرأ المزيد

وقال المكتب في بيان اليوم الاثنين إن "أحد المتهمين، ويدعى عزيزجون ب، يشتبه بأنه على صلة وثيقة باثنين من قيادات التنظيم في أفغانستان وإنه يدير شبكة على الإنترنت باللغتين الروسية والطاجيكية لنشر دعاية التنظيم".

وأضاف البيان "يشتبه بأن المتهمين الخمسة الذين ألقي القبض عليهم في العام الماضي ينتمون لخلية داعش في ولاية نورث راين فستفاليا، تلقى أعضاؤها تعليمات ومواد لصنع قنابل ودبروا لتنفيذ هجمات في ألمانيا".

وتابع البيان إنهم "تدربوا على التصويب لتحسين مهاراتهم وأساليبهم القتالية، ويعتقد أن بعض المشاركين في التدريبات كانوا على صلة بمسلح قتل أربعة أشخاص في هجوم في فيينا العام الماضي".

وقال بيان المدعين إن "الشبكة جمعت تبرعات لعمليات داعش وجندت أعضاء فيها".

وأضاف البيان أنها "لعبت دورا مهما في تجنيد رجل صدم بعربة حشدا بالعاصمة السويدية ستوكهولم في 2017".

المصدر: رويترز