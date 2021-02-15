لافروف يعلق على مبادرة فنلندا حول التحليق فوق بحر البلطيق

قال وزير الخارجية سيرغي لافروف، عقب محادثات مع نظيره الفنلندي بيكا هافيستو في بطرسبورغ إن موقف بعض دول الناتو يعيق التنفيذ النهائي لمبادرة فنلندا حول سلامة الطيران فوق بحر البلطيق.

وذكّر لافروف، بأن هذه الدول، لا ترغب بالموافقة على تحليق كل الطائرات العسكرية مع تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال.

"تحدثنا عن الخطوات التي تعتبر ضرورية لتعزيز الأمن في أوروبا، وتهدئة التوترات في هذه المنطقة. وفي هذا الصدد، أكدنا على أهمية المبادرة المعروفة للرئيس الفنلندي سولي نينيستو، حول سلامة الطيران فوق بحر البلطيق".

ونوه وزير الخارجية الروسي، بأنه تم إلى حد كبير تنفيذ المبادرة الفنلندية، وشدد على أن "موقف دول الناتو، التي لا تريد الموافقة على قيام جميع الطائرات العسكرية المحلقة فوق مياه البحر، بتشغيل أجهزة البث الإرسال، لا يسمح بتطبيقها حتى النهاية وبشكل كامل.

المصدر: نوفوستي