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الهند تشحن لقاحات كورونا إلى كندا مع انحسار التوتر الدبلوماسي

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الهند تشحن لقاحات كورونا إلى كندا مع انحسار التوتر الدبلوماسي
Reuters
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أعلن معهد سيروم الهندي أنه سيشحن لقاحات كورونا إلى كندا بغضون شهر، في إشارة إلى تراجع الخلاف الدبلوماسي الذي أثاره رئيس الوزراء الكندي بشأن الاحتجاجات السياسية في الهند.

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وقال أدار بوناوالا، الرئيس التنفيذي للمعهد، الذي ينتج لقاحات أسترازينيكا / أوكسفورد، إن الهند تنتظر الموافقات التنظيمية من كندا، وستصل اللقاحات إلى كندا في أقل من شهر.

وكان جاستن ترودو، رئيس وزارء كندا قال إن احتجاجات المزارعين التي استمرت شهورا في ضواحي دلهي كانت مثيرة للقلق، ما أثار غضب الحكومة الهندية التي قالت إنها مسألة داخلية.

لكن في الأسبوع الماضي، تحدث ترودو مع نظيره الهندي ناريندرا مودي وناقشا التزام البلدين بالديمقراطية.

وقال مودي إن الهند ستبذل قصارى جهدها لتزويد لقاحات COVID-19 التي تطلبها كندا.

وقالت "رويترز" إن كندا تعتمد، مثل العديد من البلدان الأخرى، على الإمدادات الأجنبية لأنها غير قادرة على إنتاج اللقاح محليا، فيما يقول الخبراء والمسؤولون إن الهند تحاول استخدام هيمنتها على اللقاحات لدعم عملها الدبلوماسي.

المصدر: رويترز 

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