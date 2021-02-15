باكستان.. طبيب يبيع رضيعا دون موافقة والديه

قالت قناة تلفزيون "آري نيوز" الباكستانية إن طبيبا في إقليم البنجاب بباكستان باع رضيعا حديث الولادة لعجز والديه عن دفع تكاليف التوليد في المستشفى حتى يقتطع من ثمنه مقابل الخدمة.

ونقلت القناة عن الشرطة تأكيدها أن "امرأة فقيرة أنجبت رضيعا في مستشفى خاص في تولامبا قبل بضعة أيام دون أن يتمكن الزوجان من تسديد الفواتير الطبية".

وأضافت "آري نيوز" أن الطبيب قد أخذ المولود الجديد عنوة من والديه لبيعه إلى شخص يدعى فيصل بعد أن فشل في إقناع الوالدين بفعل ذلك بأنفسهما للتمكن من دفع الفاتورة للمستشفى.

بعد هذا الحادث، قدم والدا الرضيع شكوى ضد الطبيب لدى الشرطة التي سرعان ما تدخلت وقامت بمداهمة المستشفى واعتقال الطبيب، فيما تتداول أخبار عن تعرض الوالدين لضغوط من قبل إدارة المستشفى للتخلي عن المتابعة القضائية.

المصدر: قناة تلفزيون "Ari News" الباكستانية (بالإنجليزية)