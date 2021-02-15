لافروف يعلق على مشاركة دبلوماسيين أوروبيين في فعاليات غير مرخصة

قال وزير الخارجية سيرغي لافروف، إن الدبلوماسيين من دول الاتحاد الأوروبي، الذين شاركوا في الفعاليات الاحتجاجية غير المرخصة في روسيا، كانوا يدركون، أن ذلك يخالف اتفاقيات فيينا.

ونوه لافروف، بأن روسيا، شرحت للاتحاد الأوروبي عدم جواز مشاركة بعض الدبلوماسيين من الدول الأعضاء في الاتحاد، في الفعاليات غير القانونية، التي حدثت في موسكو وبطرسبورغ ومدن أخرى في روسيا.

وأضاف: "تفرض اتفاقية فيينا، واتفاقياتنا القنصلية الثنائية مع دول الاتحاد الأوروبي، وجود امتيازات وحصانات لدى الدبلوماسيين، باستثناء التدخل في الشؤون الداخلية للدول المضيفة".

المصدر: نوفوستي