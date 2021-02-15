كندا تطلق مبادرة لمنع الدول من احتجاز مواطنين أجانب

أعلنت كندا، اليوم الاثنين، إطلاق مبادرة تضم 58 دولة تهدف لمنع الدول من احتجاز مواطنين أجانب لاستخدامهم كورقة ضغط دبلوماسي.

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ووقع على هذه المبادرة العديد من الدول، من بينها اليابان، وبريطانيا، وأستراليا، وأعضاء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 دولة، حيث وقع وزراء خارجية هذه الدول على إعلان غير ملزم، للتنديد بما وصفه وزير خارجية كندا، مارك جارنو، بالسلوك غير المقبول.

واعتبر مارك جارنو أن "انتزاع الناس من عائلاتهم، واستخدامهم كورقة مساومة، أمر يخالف القانون ويتنافى مع الأخلاق"، لافتا إلى أن المبادرة هي الأولى من نوعها.

كما أشار إلى أن الهدف من هذا الإعلان هو زيادة الضغط الدبلوماسي على البلدان التي تحتجز مواطنين أجانب، وكذلك تلك التي قد ترغب في القيام بذلك.

وقبل تدشين الإعلان رسميا، نقلت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، عن خبراء لم تسمهم، قولهم إن المبادرة "هجوم عدائي غير مدروس يهدف إلى استفزاز الصين".

المصدر: "رويترز"