إسرائيل تلغي مشاركتها في معرض الدفاع الدولي بالإمارات

ألغت إسرائيل مشاركتها في معرض الدفاع الدولي بالإمارات الأسبوع القادم، بسبب قيود السفر الجوي المفروضة جراء جائحة كورونا، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين إسرائيليين.

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وأفاد المسؤولون بأن سبب إلغاء هذه المشاركة يعود إلى الحظر الذي فرضته إسرائيل في 26 يناير الماضي، على السفر الجوي الدولي، والذي لا يزال ساريا، بينما تكافح للتصدي لتزايد تفشي فيروس كورونا.

تجدر الإشارة إلى أنه كان من المقرر أن تشارك عشرات الشركات الدفاعية الإسرائيلية في معرض الدفاع الدولي (آيدكس)، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، في الفترة من 21-25 فبراير الجاري، حيث أن هذه المشاركة الإسرائيلية ستعتبر الأولى، بعد تطبيع العلاقات بين البلدين في سبتمبر الماضي.

المصدر: "رويترز"