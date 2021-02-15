نتنياهو يناقش مع طاقمه المفاوضات الأمريكية الإيرانية بشأن الاتفاق النووي الخميس المقبل

يناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخميس المقبل، إمكانية استئناف المفاوضات الأمريكية الإيرانية بشأن الاتفاق النووي، خلال جلسة هي الأولى من نوعها.

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ومن المقرر أن يشارك في هذه المداولات رؤساء الدوائر الأمنية، إلى جانب وزيري الدفاع والخارجية، بيني غانتس وغابي أشكنازي.

ويستعد نتنياهو لمقارعة إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، في الملف الإيراني، ويرغب في إظهار موقف إسرائيلي موحد من هذه القضية، بالرغم من الاختلافات مع غانتس بهذا الشأن، حسب ما ذكرت مراسلة القناة 11 الإسرائيلية.

في الجهة المقابلة، أكدت الخارجية الإيرانية أن "طهران ستوقف العمل بالبروتوكول الإضافي بحلول 21 فبراير في حال عدم رفع العقوبات وعدم التزام أطراف الاتفاق النووي بالتزاماتها".

كما دعت الإدارة الأمريكية الجديدة إلى "التراجع عن سياسة الإدارة السابقة"، مؤكدة أن "طهران سترد بما يناسب حيال أي تغيير في سياسة واشنطن تجاهنا".

المصدر: "مكان" + RT