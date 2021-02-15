 
مباشر

غوتيريش يحذر من تداعيات كورونا "العنصرية"

أخبار العالم

غوتيريش يحذر من تداعيات كورونا
Reuters
أنطونيو غوتييريش الأمين العام للأمم المتحدة.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/prza

قال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إن وباء كورونا تسبب بـ "أزمة في حقوق الإنسان" وإن "العنف القائم على التمييز وكره الأجانب والتطرف يتفاقم عبر العالم".

مع ذلك، أضاف غوتيريش، "لا مكان للكراهية في المستقبل الذي نسعى إلى بنائه" و"الأمم المتحدة لن تحيد أبدا عن التزاماتها في مكافحة العنصرية والتمييز".

غوتيريش يحذر من تداعيات كورونا أنطونيو غوتييريش الأمين العام للأمم المتحدة متحدثا إلى أفارقة. الصورة: صفحته على "تويتر".

جاء ذلك في تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي قبل ساعات بعد أن ألح في الفترة الأخيرة على ضرورة الاهتمام بوصول عادل للقاحات المضادة لوباء كورونا إلى فقراء العالم، لأن أي إخلال بذلك سيبقي الفيروس منتشرا والوباء متفشيا وسيشكل خطرا على كل شعوب الأرض.

المصدر: حساب الأمين العام للأمم المتحدة في موقع "Tweeter"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا