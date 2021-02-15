شرطة دونيتسك تصف الهجوم على أحد قادتها بالعمل الإرهابي

أفادت وزارة الأمن في جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد بأنها فتحت قضية جنائية بتهمة "الإرهاب" على خلفية محاولة اغتيال قائد لإحدى كتائب الشرطة الشعبية للجمهورية.

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وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي للوزارة: "تم نقل العسكري المصاب بجروح متوسطة إلى المستشفى. وتم فتح قضية جنائية في مادة 229 للقانون الجنائي للجمهورية وهي حول "عمل إرهابي". ونجري حاليا تحقيقا في ملابسات الحادث".

ودقق البيان أن العبوة الناسفة تم تركيبها تحت السيارة.

وأعلنت الشرطة الشعبية لجمهورية دونيتسك المعلنة من جانب واحد سابقا أنه وقعت في مدينة غورلوفكا المحلية محاولة اغتيال قائد لإحدى كتائب الشرطة، مضيفة أن انفجارا وقع في السيارة التي كان هذا القائد داخلها، الأمر الذي أدى إلى إصابته بشظايا متعددة في الساقين.

المصدر: نوفوستي